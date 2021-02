Výsledky opatrení proti covidu v nedohľadne

Keď vidím rozhodnutia či úvahy vlády a postoj ľudí, je mi jasné, že tento marazmus len tak neskončí. Jedine, že by prišiel nejaký zázrak.

Čítal som, že Slováci sú všetci proti všetkým. Tak sa to deje aj pri korone. Jedna skupina ľudí by v rúšku išla aj do lesa. Druhá skupina nosí rúško ako tak. Tretia skupina nosí rúško len keď nad nimi bdie nejaká autorita. No a štvrtá skupina bojuje aj proti autoritám.

Podľa jednej skupiny rúško chráni pred kvapôčkovou infekciou. Druhá skupina považuje rúško za spôsob poškodzovania dýchacích ciest keďže vdychujeme späť oxid uhličitý.

Návrh opatrení proti covidu je istým kompromisom. Obmedzenie pohybu a vychádzania zhoršuje duševný stav človeka. Nemám pocit, že by to niekto oficiálne riešil. Vážnejším problémom je pokles ekonomiky. Preto nie je tvrdý lockdown.

Podľa mňa sa nedá súčasnými opatrenia vírus zastaviť, iba držať v istej rovine. Prečo asi? Ľudia výrazne porušujú zákaz stretávania. Do blokov chodia cudzí ľudia. Susedia sa navštevujú. V súkromí ľudia rúška nenosia, ani keď nežijú v spoločnej domácnosti. Kto to skontroluje a zistí? Nikto. A tak nasledujú paušálne opatrenia. Zákaz pohybu v prírode bez certifikátu. Prečo certifikát, keď idem do prírody a skoro nikoho nestretnem? Prečo certifikát, ak idem sám na chalupu mimo okres? Potom sa nečudujte, že sa sprísňujú opatrenia a potom rastie hnev zodpovedných ľudí.

Nechodiť na testy nie je vždy len akt vzdoru proti vláde. Je veľa ľudí, ktorým test vadí. Dnes som sa "obetoval", v rade som stál celý zelený a nos som cítil ešte dve hodiny po teste. Potešila ma správa, že nové PCR testy sú kloktacie. Lenže ani za 10 dní sa tieto testy ešte neobjavili v Košiciach. To nikoho nenapadlo tieto testy podporiť? Oproti PCR testom je cena nižšia a veľa odporcov by sa dalo otestovať.

Média spochybňujúce súčasné opatrenia poukazujú na to, že odborníci nepovažujú opatrenia za zmysluplné. Rovnako upozorňujú na to, že vyhlásenia vlády sú v rozpore so zákonom. Ak 80 % ľudí covid neovplyvní, tak lockdown prináša neprimerane veľa škôd a nespokojností. Toto je však globálny pohľad. Jednotlivca však nezaujíma len to, či percento nakazených v jeho okrese má zelenú alebo červenú farbu. Každý jednotlivec inak vníma riziká a inak si nastavuje mieru dodržiavania opatrení. Ak človek ochorie alebo ochorie jeho rodina, tak spozornie a zmení názor, ak sa doteraz ničoho neobával.

A tak dokola pozerám správy, kedy treba byť v karanténe, kedy mať test, kedy mať respirátor. Prijaté opatrenia nemajú konca kraja. A vyhýbanie sa opatreniam tiež nemá konca kraja. Takže môžeme len čakať na zázrak. Alebo na vakcínu o ktorej sa reklamné šoty vyjadrujú, že oslobodzuje. Áno, od zákazov vychádzania. Alebo covid preklasifikujeme na "dvojnásobnú chrípku", prestaneme počitať obete a nedáme mu prvé miesto v správach. Ale to by sme museli mať iného premiera. Ľudí ničí nie len vírus, nie len zákaz vychádzania, ale aj neistota, že nikto nevie, ani premiér, ako z kola von. A keďže každý ide proti každému, súčasná situácia zatiaľ nemá východisko.