Ako som pridal geocaching k turistike

O hre geocaching sa dozviete viacej na www.geocaching.com. Geocaching je hľadanie skrýš (krabičiek) v meste či prírode. Môže to byť jedna z kombinovaných aktivít v rámci pobytu v prírode. Takto je to aj v mojom prípade.

Začalo to, keď ma kamarátka Eva zavolala na výlet na vrchol Sivec pri Košiciach v rámci ktorého chcela skontrolovať svoju kešku. Samotná keška sa nachádza na Malom Sivci. Keď sme tam prišli, dostal som hint a mal som hľadať. Úplne som tomu nechápal, ale podarilo sa. Vymenili sme krabičku, jej obsah a pridal som vlastný turistický odznak.

Od tohto momentu som našiel viacero jednoduchých kešiek. Niekedy som potreboval ďalších pomocníkov pri hľadaní. Na výlete pri Hanigovskom hrade mi moja spriaznená duša Zuzka poradila, ako nájsť ďalšie ukryté kešky.

Nenašiel som veľa kešiek a už som sa rozhodol, že si založím vlastné. V rýchlom slede som založil päť kešiek, ktoré som venoval svojim výletom v okolí Košíc. Všetky kešky sa nachádzajú pri prameňoch vodných tokov v okolí Košíc. Myšlienka pekná, pravda, nie všetky kešky som založil bezchybne. Jednu mi ukradli a druhú som založil na mieste, z ktorého urobili občania prírodné smetisko.

Aj niektoré kešky iných by som založil inak. Na túre niekedy prejdem aj desiatky kilometrov za deň. Ak sú na trase zložité kešky, ich hľadaním stratím nejakú tú hodinu. V prírode preferujem preto jednoduchšie odloviteľné kešky. Niektoré kešky viem síce rýchlo nájsť, ale sú zložito umiestnené. Treba liezť na strom alebo na skalu. Ale to už je rozhodnutie majiteľa, že dal keške vyššiu obtiažnosť. Nie všetky kešky musíme odloviť. Za nedostatok však považujem, ak miesto pre kešku je nejednoznačné a ani hint nepomôže. Napríklad umiestnenie kešky v kamennom poli pod kameňom. GPS v mobiloch nie je totiž úplne presné.

Asi najviac som sa pri geocachingu tešil na sledovateľné predmety: geocoiny a travel bugy (trackable items). A tu som sa najviac sklamal. Trackable items som zatiaľ veľa nenašiel. Kešky obsahujú najčastejšie rôzne hrašky z "kinder" vajec. Obecne, obsah kešiek často vnímam ako "bordel". Vždy pri založení mojej kešky som do nej dal niečo cennejšie, napríklad odznak, nášívku či poštové známky. Je to aj pravidlo pri zakladaní kešiek. Radšej by som preferoval menej trackables, ale s vyššou hodnotou.

Teraz toľko nenakupujem v kamenných obchodoch, preto som si kúpil viacero geocoinov. Stálo ma to niekoľko desiatok eur. Niektoré geocoiny si však cením za ich originalitu, napríklad Raith Gras Geocoin, ten som zatiaľ nepustil do obehu. Ceny niektorých geocoinov sú až 20 - 30 €. Lacnejšie geocoiny zvieratiek stoja asi 6 €. Nie však každý si môže siahnuť hlbšie do kapsy. Výmena predmetov medzi keškami (trading) sa mi páči viacej než hľadanie kešiek. Podporujem aj web www.geocaching.com ako premium member finančnou čiastkou 30 € ročne. Považujem za vhodné, ak niektoré služby sú zdarma a niektoré sú platené. Treba podporovať prácu komunity.

Zaujímavou kapitolou je tiež prevedenie kešiek a logbooky. Tu sa fantázii medze nekladú a stretávam sa rôznorodou tvorbou. Cením je šikovnú ručnú prácu. Niekedy by však neuškodilo dať lepší logbook miesto pokrčeného papiera.

Zatiaľ sa mi podarilo nájsť maximálne 23 kešiek za deň. Nie som však o rekordoch presvedčený. Nájsť veľa kešiek za deň je únavné. Je na to vhodné ísť v skupine a keď sa niekto pri hľadaní duševne unaví, niekto iný iniciatívny odloví nasledujúcu kešku. Lov má byť totiž zaujímavý a nie otravný. Nájsť veľa kešiek v okolí znamená, že kešky čoskoro dôjdu a potom skončí aj zábava. Keď mi došli tradičné kešky v okolí, začal som riešiť mysterky a multikešky. Niektoré však majú vysokú obtiažnosť a ich šifru sa mi ešte nepodarilo prelomiť. Keď idem na výlet, tak mám radosť zo zdolania jedného či dvoch vrcholov. A rovnako mám veľkú radosť, ak na výlete nájdem nie veľký počet kešiek. Dnes som bol na prechádzke na Hradovej, kde som pri jednej keške neuspel, ale dve multikešky som vylúštil a našiel. Prechádzka a odlov potešili, potrápili a na dnes stačilo. V oblasti Harklovskej rázsochy pri Zlatej Idke sa však nachádzajú desiatky kešiek. Neviem, či je to vhodné. Nie každá keška sa nachádza na zaujímavom mieste.

Na záver by som rád odkázal všetkým múdrosť kamarátky Evy. Nech máte akýkoľvek vek, nezabite v sebe dieťa. Geocaching je zábava pre ľudí v každom veku. A kto je súťaživý, ten si môže robiť súkromné rekordy alebo sa naháňať za prvým odlovom založených kešiek (FTF). Neriešim tu názor, či keška je border v lese. Rovnako v blogu nerozoberám všetky aspekty geocachingu ani nevysvetľujem jeho základy.