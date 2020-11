Prvé kolo testovania za nami, a čo bude ďalej

Ďalej bude druhé kolo. Skeptici tvrdia, že potom aj tak bude lockdown. Obsahom tohto článku je sa pozrieť hlavne na možné dôvody, prečo sa niektorí ľudia nedali testovať, ale hlavne, čo bude ďalej.

Napriek predbežným pozitívným výsledkom celospoločenského testovania (nezamieňať s pozitívnym výsledko testu) je dôsť dôvodov, prečo sa ľudia nedali otestovať:

osobná hrdosť: nie som ovca, ktorá sa podriadi, ...

legislatívne: vláda nemá oprávnenie nariadiť testy, testy nie sú intímne, neviem meno testujúceho lekára, na výsledkoch nie je meno a pečiatka lekára, nikto nemá právo kontrolovať zdravotnú "dokumentáciu" z testov, ...

obavy zo salámovej metódy poslušnosti: netestovaných uzavrieme doma, potom ich uzavrieme do štátnych zariadení, potom naočkujeme všetkých občanov, vláda testuje poslušnosť občanov ...

pochybnosti: testy sú spoľahlivé len na 70 %, testy neodhalia čerstvo infikovaných, nakaziť sa môžeme aj zajtra, aj tak bude lockdown, veď nepoznán nikoho chorého, je to skoro ako chrípka, ...

politické: Matovič je diktátor, fašista, ...

morálne: na testoch zarobila trnavská firma 11,5 M € a ja nebudem podporovať tento tunel

ekonomické: jeden infikovaný bude stát štát niekoľko tisíc €

zdravotné: riziko nákazy pre ľudí koncentrujúcich sa na jednom mieste, riziko prenesenia nákazy skrz zdravotníkov

obavy z nepríjemného testu: kopec hnusných detailných záberov v televízii, ktoré možnost porušujú právo na intimitu vyšetrovaných, tyčinka hlboko zasunutá do nosohrtanu, bojím sa lekárov

Medzi verejnej najznámejších kritikov testovania patrí ĽSNS, Kulturblog (ich rádio), infovojna, Dr. Bukovský a Roman Michelko.

Bez ohľadu na to, či im budeme veriť, je dobré si vypočuť aj ich "opozičné" názory. Pokiaľ budete pozerať len jednostranné správy z verejných médií, prestanete premyšľať a budete povrchne prijímať všetky tvrdenia ako pravdivé.

Veľmi chytro bolo nazvané testovanie ako "Spoločenská zodpovednosť" a stránka somzodpovedny.sk. Bez ohľadu na zmysel tejto zodpovednosti sa jedná o manipulatívný prístup. Pre neznalých teórie spôsobov komunikácie, existujú tieto štyri:

manipulatívna

útočná

submisívna

asertívna

Premiér sa rozhodol pre manipuláciu, nie pre útočnú komunikáciu. Testovanie je totiž fomálne dobrovoľné. Časť ľudí sa však nedalo otestovať dobrovoľne, ale kvôli nariadeniu zamestnávateľa (aby nezostali bez práce na desať dní), kvôli tlaku okolia alebo ďalším zákazom.

Zároveň vznikajú konflikty medzi ľuďmi. Netestovaní sú onálepkovaní ako nezodpovední. Vzniká precedens, že netestovaní nemôžu pracovať spolu s negatívnymi a preto ich treba "poriešiť". je to vlastne presumcia viny, keďže nie všetci infikovaní pociťujú príznaky. V mojom okolí viac cítim tento tlak. Testovaní sa chvália na webe svojim certifikátom. Onálepkovaní sú však aj testovaní, že išli stáť do radu ako ovce.

Dlhodobo je rozdielny pohľad aj na rúška. Podľa mňa rúško čiastočne chráni obe osoby, ktoré sa stretnú. Ak človeka zasiahne menšia dávka víru, môže naša imunita ho zvládnuť. Vcelku mi rúško nevadí a rešpektujem iných ľudí, tak ho nosím. Niekto význam rúška úplne popiera. Niekto dokonca tvrdí, že zakrytím dýchacích ciest ohrozujeme okysličovanie mozgu. Čo človek, to názor a to tu máme koronu už skoro trištvrte roka.

Kotlebovci píšu návody, ako vzdorovať policajtom, ktorí budú kontrolovať potvrdenia. Zároveň dostávajú reakcie, že týmto vzdorom sa len zhadzujú. Kotlebovci ďalej poukazujú na to, že je záujem zničiť naše tradície (zákaz cestovania na Veľkú noc, zákaz navštevovať cintoríny teraz). Fikcia alebo pravda?

Niektorí ľudia majú čiernobiely pohľad, že ak presnosť testov nie je 100 %, tak sú zbytočné. Dr. Bukovský poukazuje na úmrtnosť 2,7 x vyššou než u chrípky a teda prehnanosť prijatých opatrení.

A čo bude ďalej? Očakávam, že celý týždeň potrvá mediálna masáž, aby ľudia mali chuť prísť aj na druhé kolo celoplošného testovania. Samozrejme, že niektorí budú musieť, aby nemali problémy v práci. Niektorí primátori poukazujú na náročnosť takejto akcie a vzhľadom na nízky počet pozitívnych prípadov doporučujú druhé kolo zrušiť v ich okrese.

Je zaujímavé aj sledovať, ako sa testovanie rozloží v čase. Ľudia mali orientačné časy príchodu podľa abecedy, ale veľmi ich nedodržovali. Najviac sa koncentrovali v ranných hodinách a na drive-in miestach. V nedeľu boli čakacie rady minimálne.

A teraz to hlavné, či to bude mať zmysel. Niektoré veci je ťažké porovnať, napríklad pomer vynaložených prostriedkov k počtu nájdených infikovaných ľudí. Takisto sa nevie, čo by spôsobili infikovaní, pokiaľ príznaky nepociťujú. Matovič teraz hraje vabank. Výsledok sa nemusí tak skoro ukázať. Nevieme, koľkí ľudia neboli odhalení (neprenosť testov, neboli sa testovať). Ľudia stále budú prechádzať hranicami, nežijeme predsa v izolácii. Predpokladám, že Matovič sa nikdy nevzdá a nezruší opatrenia, kým nebude vírus zlikvidovaný alebo nebude zavedená vakcína. Vírus asi len tak zlikvidovaný nebude. Čo teda, ak sa vráti v plnej sile? Kto bude obviňovaní za neúspech celoplošného testovania? Bojím sa teda, že náš onedlho čaká lockdown alebo ešte tvrdšie opatrenia. Kiež by sa moje obavy nenaplnili. Zatiaľ však vyzerá, že život už nebude taký, ako predtým.

Kto neveril v demokraciu, ten doteraz tvrdil, že nie sme slobodní, lebo sme ekonomickými otrokmi. Lenže teraz to vyzerá, že viac než nás ekonomicky zotročiť je záujem nás zbaviť osobne slobody? Je to skutočne tak? Nebude súčastný pokles ekonomiky pre finančnú nadvládu na škodu?

Cieľom blogu nie je priamo prezentovať moje názory na celoplošné testovanie, aj keď nepriamo ich tu prezentujem. Cieľom je, aby sa ľudia zamysleli nad názormi, ktoré vyznievajú nezmyselne alebo sú pre nich ťažko akceptovateľné. Budúcnosť nás môže veľmi prekvapiť.