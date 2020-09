Bystrá v Západných Tatrách

Bystrá, ktorú mám na mysli, je najvyšším vrcholom Západných Tatier. Tento vrchol je pre mňa ďalším krokom v rámci série Najvyššie vrcholy Slovenských pohorí. Výstup nie je náročný, len treba prekonať značné prevýšenie.

Kvôli zložitej verejnej doprave volíme odchod z Košíc autami o 5:00 hod, takže na Podbanskom sme o 7:00 hod. Volíme si okruh po modrej značke hore a po žltej značke dole. Cesta hore trvá oficiálne 5:30 hod, dá sa však skrátiť cez podvrchol Blyšť a rýchlym krokom :-). Trasa vedie krátko lesom. Prechádzame potom skôr otvoreným lesným terénom s kríkami a nádhernými čučoriedkami. Okolo nás preteká Kamenistý potok. Nasledovať by mala kosodrevina, avšak tej je veľmi málo. Skôr sú tu pasienky, cez ktoré sa dostávame na Pyšné sedlo vo výške 1792 m n.m.

Výstup lúčnatou Kamennou dolinou

Pyšné sedlo, kde začína výraznejšie stúpanie

Po hrebeni na hranici

Predvrchol Blyšť

Z Kamenistej dolny prechádzame na hrebeň po hranici s Poľskom, stáčame sa na západ a začíname výraznejšie stúpať. Z Poľskej strany fúka chladnejší vietor a mne sa zle dýcha. Čučoriedky končia asi vo výške 1900 m n.m. Za nimi ešte trochu rastú brusnice. Po niekoľkých sto metroch prichádzame na podvrchol Blyšť. Oficiálne trasa pokračujem na sever cez Bystré sedlo a následne späť na juh na samotný vrchol Bystrá. Dvaja z nás sa podujmú na túto obchádzku. Pre nich to znamená asi pol kilometra navyše a tristo metrov prevýšenie. My ostatní ideme neoficiálnou trasou niekoľko sto metrov priamo na vrchol. Tam sa to už hemží ľudmi zo Slovenska aj Poľska.

Väčšia časť skupiny na vrchole

Po spoločnom fotení začíname klesať po žltej značke po hrebení. Vpravo nižšie vidíme štyri Bystré plesá, dve sú však vypustené. Bohužiaľ z našej cesty musíme zísť strmým cik-cakom do Bystrej doliny. Cesta začína byť viac kamenistá. Postupne sa objavuje les, okolo chodníka tečú potoky, niekedy aj skrz neho.

Začiatok zostupu po hrebeni

Po zostupe do Bystrej doliny

Cesta dole oficiálne trvá tri hodiny. Čas však nevieme výrazne skrátiť kvôli tým kameňom. Až v závere na poslednom kilometri klesania v oblasti bývaleho polomu to vyzerá na dobrý trail.

Potok a les v nižších polohách

V závere doliny sa nachádza altán s výbornou dlhou lavičkou. Aby sme sa vrátili na parkovisko, potrebujeme uzavrieť okruh poslednými 3,6 kilometrami po červenej značke. Omylom sa vydávame po spevnenej cyklotrase, ktorá vedie juhovýchodne a potom severovýchodne. Táto trasa je dlhá 5,1 km. Celkove sme tak prešli 23 km.

Záver doliny a bývalý polom

V cieli podľa mapy nachádzame reštauráciu Permon, kde si dávame obedovečeru. Nad reštauráciou je menší lyžiarsky svah s posedom a výhľadom na Kriváň, ktorý sa aktuálne zahaľuje do mrakov. Kto sa cíti unavený, ten si môže schladiť nohy v potoku Belá. Doporučujem tiež sa prezuť do ľahších topánok.

Povinný dojazd po cyklotrase

Výstup na Bystrú nie je technicky skoro vôbec náročný. Obdivovať môžete skôr lúčne kopce, potoky a jarabiny v nižších polohách. Pre trénovaného turistu je prevýšenie 1300 m zanedbateľné aj s ohľadom na jednoduchosť terénu.