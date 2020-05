Bystrá nad Ružínom a Hornádske lúky

Bystrá je vrchol neďaleko Košíc. Vedie na neho pomerne strmý chodník a veľa turistov tu nestretnete. preto skúšam tento vrchol trochu viac zviditeľniť.

Naša trasa začína v obci Malá Lodina, kde bude náš cieľ. Po zaparkovaní sa musíme vydať skoro dva kilometre po ceste k vlakovej stanici Ružín. Prichádza vlak, tak sme zvedaví, kto vystúpi. Niekoľko turistov sa objavuje, ale idú opačným smerom. My ideme po modrej značke na sever cez lúky okolo posledných chát v oblasti. Zakrátko vstupujeme do lesa a strmo stúpame. ŠIroká lesná cesta vedie monotónnym bukovým lesom. Musíme nastúpať skoro 500 metrov a prejsť len 4 km. Na ceste máme pár zákrut. Vrchol Bystrá je dlhý a lúčnatý. Objavujú sa tu lieskovce a jednotlivé stromy. Ďalej na lúke je rázcestník, kde si dávame dlhšiu prestávku a varíme si kávu.

Strmé stúpanie na Bystrú

Lúka na Bystrej

Vrchol Bystrá

Doháňajú nás nejakí dvaja turisti v ktorých spoznávame kamarátov z nášho klubu. Náhodou si vyberajú rovnaký vrchol ako my. V dialke vidíme blížiaci sa dážď. Tak sa vydávame lesom k Hornádskym lúkam. Cesta mierne klesá a asi po 2 km sa objavuje začiatok lúk. Sú dlhé skoro kilometer. Stojí na nich uzavretá chata a ďalší rázcestník. Od neho schádzame dole do Malej Lodiny po spevnenej ceste lesom. Popri nás tečie neznačený potôčik. Je tu slušná strmina a už nás dobehol dážď. Pôvodná modrá značka schádza až do obce. Je tu však nové značenie, ktoré vedie priamo na asfaltku. Po jej krajnici prichádzame na začiatok Malej Lodiny.

Hornádske lúky

