Čerešenka, Rankovské skaly a hnedé opály

Čo majú spoločné tieto tri pojmy? Na prvého mája sa koná bozkávanie pod čerešnou. U nás volíme stretnutie pri Čerešenke, čo je rozhľadňa neďaleko Košíc. Zvyšok sú už témy na turistické výlety.

Kamarátka organizuje stretnutie nielen párov pri Čerešenke. Táto rozhľadňa sa nachádza za obcou Chrastné na lúke a je obľúbeným miestom pre cyklistov. Parkujeme v dedine a robíme si viac než kilometrovú prechádzku k rozhľadni. Vyfotíme sa ako potvrdenie účasti, vystúpame na tri poschodia vyhliadky a podebatujeme s vedúcou akcie. Už sa blížia ďalší cykloturisti, tak sme lúčime a pokračujeme ďalej do Herlian.

Hneď na začiatku Herlian je pomerne veľké parkovisko. Teraz je takmer prázdne, nakoľko hlásili dosť zlé počasie. Už nejaký čas prší, ale citíme sa na to, aby sme vystúpali na Rankovské skaly. Hneď vedľa je gejzír, ale nie je aktívny. Na parkovisku hneď začína zelená značka, po ktorej vchádzame do lesa. Jar je už pekne vidieť. Les je čisto listnatý, dominuje tu buk a cesta je široká. Takto ideme až po asfaltovú cestu. Trochu po nej ideme a opäť sa craciame do lesa, kde pokračujeme v stúpaní. Nebo je zatiahnuté, trochu prší, ale les dážď dobre tlmí. Miestami sa striedajú brezy s bukmi. ŠIrokovou pohodlnou cestou sa po niekoľkých kilometroch dostávame až k rázcestiu pod Rankovskými skalami. Už len asi pol kilometra s malým stúpaním a sme na skalách. Je ich tu niekoľko, ale až tá posledná má tabuľu s označením ako vyhliadka. Je tu aj stôl a vrcholová kniha. S nami prichádza ešte jedna dvojica, ktorá sa snaží postávať pri kraji strmého zrazu. Ale počasie nepraje a dosť fúka. Tak si dopriavame obed keď tu sa objavujú dvaja naši turistickí kamaráti. Dozvedeli sa, že som vymyslel súťaž pre turistov a dnes je prvý deň výstupu. Náhoda sa stretla s náhodou tak sme sa stretli na prvom zo štrnástich vrcholov. Kvôli počasiu sa nezdržiavame a rovnakou cestou schádzame dole. Po pohodlnej ceste s mierným klesaním sa dostávame dole oveľa rýchlejšie. Len blato a hustý dážď trochu otravuje.

Rankovské skaly

Vyhľad z upršaných Rankovských skál

Dobili sme Rankovské skaly

Keď sa dostávame na asfaltovú cestu, nevraciame sa ešte do Herlian. Ideme opačným smerom a onedlho klesáme od cesty dole lesom. Po ďalšom pol kilometri plného blata prekračujeme Svinický potok a prichádzame k jednej keške, ktorá je venovaná nálezisku hnedých opálov. Pomotáme sa v oblasti potoka a svahov a nachádzame viacero takýchto opálov. Cenu veľkú nemajú, nám však radosť urobili. Späť sa vraciame rovnako do Herlian. Takto sme spojili výstup na Rankovské skaly s Vyšnokamenickými opálmi.

Opály pri Svinickom potoku