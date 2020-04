Do kedy bude trvať koronakríza

Aktuálné očakávané obmedzenie pohybu ešte viac obmedzí aj moju turistiku. Samozrejme, že turistika nie je to v živote to najhlavnejšie.

Ekonomika a združovanie ľudí sú obmedzené už niekoľko týždňov. Problémom je, že nevieme, do kedy bude kríza trvať. Niektorí ľudia sú pomaly na žobračenke. Ostatní sa doma pomaly zbláznia. Nevieme, kedy budeme mať vakcínu alebo či snáď získame celoplošnú imunitu.

Súčasná prevencia je stále trochu tápanie. Vírus nevidíme, nevieme, kto ho má. A preto prichádzajú obmedzenia bez ohľadu na to, kto sa správa zodpovedne a kto nie.

Ďalším problémom je nezodpovednosť občanov. Zameriam sa na Košice a okolie. V Kojšove na medveďom cesnaku štyridsať áut za sebou. Na Hornom Bankove kopec ľudí. AK je niekde otvorená krčma, výdaj cez okienko, vedľa sú lavičky a samozrejme plné ľudí. Vonku začína byť príjemne teplo. Na sídlisku Nad jazerom je veľa cyklistov a korčuliarov. Ľudia sa budú stretávať aj keď sú reštaurácie zatvorené.

K tomu si pridajme ľudí, ktorí prišli do zahraničia a karanténu nedodržujú. Premier Matovič poukázal na osady, že tam je zodpovednosť nedostatčná. A tak stále budú trvať obmedzenia a budú postihovať aj zodpovedných občanov.

Matovič vyhlásil zákaz pohybu mimo okres. V podstate sa tak vytvorili hranice v štáte. Ľudia sa budú stále snažiť obísť zákaz pohybu. Navyše sa dozvedeli od premiera, že kontroly budú len námatkové. Štát sa hermeticky uzavrieť nedá. Stále bude pohyb tovaru, budú výnimky a výnimky. Ešte čakám, že to premier schytá, že poukázal, ako sa nákaza konečne našla v osadách.

Na ľuďoch poznať, či Matoviča volili alebo nie. Väčšina bude mať na neho nezmenený čierno-biely názor aj naďalej. Ego človeka je silné. Dokázali by ste s Matovičom v niečom súhlasiť a v niečo nie? Dokážete ho za niečo pochváliť, aj keď ste ho nevolili? Matovič čelí veľkej výzve, aby ukázal, že nemôže len kritizovať a predvádzať sa. Nezávidím mu. Chcel byť len víťazom volieb, nie krízovým manažerom. Už teraz na neho riadne nadávajú na FB. Viacerí ľudia predpokladajú, že koalícia vydrží len rok. Ja si to neželám. Nechcem, aby štát o rok vyhodil peniaze na nové voľby. Nepotrebujem o štyri roky tvrdiť, že som vedel, že, Matovič nebol dobrým premierom. Nepotrebujem si masírovať svoje ego.

Nevieme, či kríza skončí a kedy skončí. Možno naša spoločnosť už nikdy nebude taká, ako bola. Tridsať rokov vidím okolo seba úpadok morálky, čo sme si to počas revolúcie nepredstavovali. Sme pohodlní, aby sme sa obmedzovali. Do toho budú pribúdať ekonomické problémy, kým budú obmedzenia trvať. Voči sebe bude stáť ekonomika a zdravie ľudí. Je ťažké predpokladať, ako to skončí. Po bitke však bude veľa generálov.